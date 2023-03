Ontslag van Bossaert bereikte uiteraard ook Rode Duivels, één aspect ervan verrast bondscoach toch uitermate

Het ontslag van Bossaert overschaduwt enigszins de opdracht waar de Rode Duivels voor staan: gaan winnen in Zweden. Tedesco en De Bruyne hebben zich toch ook kort uitgelaten over het vertrek van de CEO van de voetbalbond.

"Ik vind het spijtig dat Peter Bossaert weg is", beweert bondscoach Domenico Tedesco tijdens het persmoment in aanloop naar zijn eerste interland aan het hoofd van de Belgische nationale ploeg. "De timing verrast me en valt me tegen. Ik begrijp het niet zo goed."

De Italiaanse Duitser heeft ook enkel mooie woorden voor de CEO met wie hij dus maar kort heeft kunnen samenwerken. "Ik heb in die periode heel goed met hem samengewerkt. Ik vond hem een sympathieke en hulpvaardige persoon."

Mangala Lavia De Bruyne

Aanvoerder Kevin De Bruyne bleef in zijn reactie op het vertrek van Bossaert op de vlakte. "Het heeft eigenlijk niets met ons, de spelers, te maken. Goed is het natuurlijk niet, maar ik kan niet oordelen over iets waarvan ik de feiten niet ken."