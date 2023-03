Emilio Ferrera duidelijk over wat Domenico Tedesco met Rode Duivels moet doen

De Rode Duivels geven vanavond Zweden partij voor de EK-kwalificatie. Het is uitkijken voor welke opstelling Domenico Tedesco gaat.

Het WK in Qatar was een complete afgang voor de Rode Duivels. De ploeg wilde wel, maar kon het gewoon niet meer. “In Qatar was België een elftal geworden dat nog wel veel de bal had, maar niet meer kon opschuiven met die bal”, zegt Emilio Ferrera aan Het Laatste Nieuws.

Dat werd pijnlijk duidelijk tegen Marokko. Ferrera twijfelt ook of Tedesco het bij slechts één spits zal houden. Tegen Kroatië stond Romelu Lukaku moederziel alleen en kreeg hij achteraf het verwijt dat hij alle kansen verbrod had. Een oneerlijke evaluatie volgens Ferrera.

België had op het WK moeten durven het geweer van schouder veranderen en het is uitkijken of Tedesco dat ook zal doen. “Argentinië wilde niet de mooiste zijn, ze wilden niet absoluut 67% balbezit. Ze wilden goed georganiseerd voetballen, pressing op de tegenstander, en zoeken hoe ze de bal tot bij Messi konden krijgen”, vult Ferrera nog aan.

Hij verwijst ook naar de statistieken van de Fransen. Frankrijk had in de halve finale tegen Marokko slechts 38 procent balbezit, maar ze wonnen die wedstrijd wel.