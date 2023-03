Ex-Anderlecht-CEO Peter Verbeke heeft verrassende nieuwe job gevonden en blijft in het voetbal

“Wij zijn verheugd Peter Verbeke te verwelkomen als onze nieuwe onafhankelijke expert in voetbalstrategie. Hij zal op projectbasis samenwerken met Double Pass, te beginnen met lopende partnerschappen in Noorwegen, Hongarije, Turkije en Italië”, klinkt het op Twitter.

Double Pass is de voorbije jaren een standaard geworden in het jeugdvoetbal. Clubs streven ernaar om samen met hen de jeugdopleiding te optimaliseren en te professionaliseren. Om zo meer kwaliteit te brengen.

Verbeke moest eind vorig jaar opstappen bij Anderlecht nadat Jesper Fredberg werd binnengehaald. Na een gesprek met die laatste werd duidelijk dat er geen samenwerking mogelijk was.

