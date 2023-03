Gent bijzonder boos, Michel Louwagie spreekt over "competitievervalsing"

AA Gent-manager Michel Louwagie is absoluut niet te spreken over het reglement in eerste nationale. Jong AA Gent moet dit weekend immers spelen tegen FC Luik, maar mist tien spelers door interlandverplichtingen.

Jong Gent staat op de zevende plaats in eerste nationale en speelt zondag tegen de nummer 2, FC Luik. Bij de Buffalo's zijn er tien spelers die voor hun respectievelijke nationale ploegen opgeroepen zijn. "Op deze manier kúnnen we niet competitief zijn, terwijl er nog heel wat op het spel staat. Wij maken ook nog kans op promotie, hé", aldus Louwagie in HLN. Gent wou de wedstrijd laten uitstellen, maar bij de bond en bij FC Luik wilden ze daar niet van weten. Het bondsreglement heeft ook geen bepaling voor deze situatie. "Er zullen drie keepers in de wedstrijdselectie zitten en twee geblesseerde spelers zullen op de bank zitten." "Hier is gewoon niet over nagedacht. Dit is competitievervalsing. Er moet een reglementswijziging doorgevoerd worden, zodat ploegen in deze situatie uitstel kunnen vragen.”