Goed nieuws voor Genk, extra pion in titelstrijd: Verschaeren weet wat hem te doen staat

Exact acht maanden nadat hij zijn ligamenten van de knie scheurde, is Luca Oyen weer klaar om zijn rentree in de A-ploeg van Genk te maken. Vandaag maakte hij zijn wederoptreden in een oefenwedstrijd tegen Beerschot.

Oyen moest acht maanden revalideren. Net hetzelfde traject als Yari Verschaeren te wachten staat. De Anderlecht-middenvelder liep vorige week dezelfde blessure op en wordt pas begin 2024 weer op het veld verwacht. Oyen kan voor Genk een extra wapen worden in de titelstrijd. Dan zal hij wel de concurrentie moeten aangaan met Mike Trésor, die ook vanop zijn positie speelt onder Wouter Vrancken.