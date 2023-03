Nieuwe belofteninternational bedankt... Vincent Kompany voor zijn oproep

Met Kyan Vaesen heeft Jacky Mathijssen een nieuwe spits bij de Belgische beloften gehaald. En daar is hij blij mee, want een targetman had hij niet in zijn groep. Vaesen zelf heeft zijn selectie aan Westerlo en aan... Vincent Kompany te danken.

Tot drie maanden geleden versleet Vaesen immers grotendeels zijn broek op de bank bij Westerlo. Er liep immers ene Lyly Foster rond in het Kuipje. Maar in de wintermercato wou Burnley, de ploeg van Kompany, ineens veel geld op tafel leggen voor Foster. En ineens kreeg Vaesen zijn kans. "Met dank aan Kompany? Ja, zo kan je het wel bekijken", zei Vaesen gisteren bij zijn persvoorstelling. "Het is opeens snel gegaan, maar ik heb ook lang geduld moeten hebben. Op de achtergrond ben ik altijd keihard blijven werken. Daar word ik nu voor beloond." Jacky Mathijssen is ook enorm blij met hem. "Door zijn profiel kan hij een waardevol alternatief zijn voor de andere aanvallers die het meer van hun snelheid en hun diepgang moeten hebben. Hij bewijst ook dat het loont om jonge, talentvolle Belgische spelers op lange termijn kansen te blijven geven."