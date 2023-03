Op een zeker moment lag de wereld aan zijn voeten, maar nu hangt hij zijn schoenen aan de haak

De nieuwe Lionel Messi, het wonderkind in Football Manager, maar nooit heeft hij helemaal deze verwachtingen kunnen inlossen. Nu stopt het voor deze 32-jarige Spaanse aanvaller.

Op jonge leeftijd maakte hij zijn debuut bij FC Barcelona. Hij zou uiteindelijk tot 41 doelpunten komen in 163 wedstrijden. Dit was voor de Catalanen niet genoeg en zo begon hij aan zijn wereldreis. Hij belande in Italië bij AS Roma en AC Milan.

Hij speelde ook nog bij Ajax, Stoke City, Mainz, Alavés en Montréal Impact om tenslotte zijn carrière af te sluiten in Japan bij Vissel Kobe.

Nu op 32-jarige leeftijd besloot de éénmalige Spaans international om ermee te stoppen. "Ik voelde dat het tijd was om terug te keren naar mijn familie. Dit is het moment om aan een nieuwe fase in mijn leven te beginnen", liet hij optekenen in een persmoment van FC Barcelona.