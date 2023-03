Patrick Lefevere één van de gangmakers om naar rechtbank te trekken: "Moet de populariteit van een aantal politici omhoog?"

Vandaag werd bekend dat de Pro League samen met belangenhouders uit het basket, het wielrennen en de sportevenementensector naar de rechtbank stapt tegen gokreclameverbod. Eén van de pleitbezorgers daarvoor wat Patrick Lefevere.

Lefevere zijn team, Soudal-Quick.Step, wordt gesponsord door een gokbedrijf. Lefevere, die ook in de Raad van Bestuur van Anderlecht zit, wil het besluit laten terugdraaien. Hij begrijpt er eigenlijk niets van.

"Is dit omdat er verkiezingen aankomen in 2024? Moet de populariteit van een aantal politici dringend omhoog? We leggen ons hier niet bij neer. Als het moet, gaan we naar Europa", vraagt hij zich af bij HLN.

De sport heeft het de voorbije jaren al moeilijk gehad. Niet enkel het voetbal, maar ook het wielrennen. En dan is er nog de uitzonderingsmaatregel voor de Nationale Loterij. "Ik was aan de start van de E3 Harelbeke deze morgen: daar stond een ‘gokkraam’. Opnieuw: zeg me wat het verschil is met private gokbedrijven?”