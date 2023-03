Ruud Vormer stond vandaag voor de rechter: "Complete nonsens"

Ruud Vormer moest voor de politierechtbank in Gent verschijnen. Het ging om een zaak waarin hij bij verstek veroordeeld werd, maar verzet aantekende.

Ruud Vormer werd een tijdje terug op de Expresweg in Maldegem door de politie aan de kant gezet. Hij zou aan rode lichten naast een andere auto gestaan hebben en aangespoord hebben tot versnellen, zo meenden de agenten.

Vormer werd begin februari bij verstek veroordeeld door de politierechtbank in Gent, maar hij tekende verzet aan. De voetballer van Zulte Waregem kon door zijn sleutelbeenbreuk niet aanwezig zijn, zo liet zijn advocaat weten. Overmacht heet dat.

Het verzet werd door de politierechter aanvaard, in nauwelijks een minuut. “De feiten worden betwist en over het aansporen tot overdreven snelheid, daar is geen enkel bewijs voor. Vrijspraak”, citeert Het Nieuwsblad de politierechter.

“De beschuldigingen waren compleet nonsens”, reageerde Vormer op de zaak. “Ik begreep niet waarom de politie mij aan de kant zette.”