Speelt kersvers Rode Duivel volgend seizoen in de Engelse Championship?

Het ziet er niet goed uit voor het Everton van Amadou Onana. Sportief is het al dramatisch, maar een eventuele degradatie kan nu nog versneld worden.

Everton heeft de afgelopen drie seizoenen meer dan 420 miljoen euro aan verliezen geleden, terwijl de Financial Fair Play-regels van de Premier League voorschrijven dat een club binnen drie jaar niet meer dan 120 miljoen euro aan verliezen mag hebben. Naar aanleiding van deze zaak heeft de Premier League een onderzoek ingesteld dat tien maanden heeft geduurd.

In een verklaring heeft de competitie aangekondigd dat de zaak aan een commissie wordt voorgelegd voor beoordeling. Deze procedure zal vertrouwelijk en besloten worden uitgevoerd.De regels die hierbij worden geschonden zijn dezelfde als die Manchester City in het verleden heeft overtreden.

Volgens The Guardian kan Everton een boete of puntenaftrek worden opgelegd, wat voor de club erg ongunstig zou zijn, aangezien ze momenteel slechts twee punten boven degradatie staan in de Engelse competitie.