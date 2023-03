📷 Lionel Messi wordt in Argentinië opnieuw geëerd: "Een historische dag"

Lionel Messi is in zijn thuisland opnieuw geƫerd. Het trainingscentrum van de Argentijnse voetbalbond is naar hem vernoemd.

Het nationale trainingscentrum Casa de Ezeiza in hoofdstad Buenos Aires heet vanaf nu het Lionel Andres Messi-complex. De nieuwe naam werd tijdens een plechtigheid met pers en publiek officieel bekendgemaakt. "Een historische dag", sprak bondsvoorzitter Chiqui Tapia tijdens de plechtigheid.

Ook Messi was in de wolken. "Deze erkenning is een van de mooiste die ik ooit al heb gekregen", schreef hij op Instagram. "Dit is een geweldige eer, heel erg bedankt."

#Institucional El Complejo Habitacional de Ezeiza lleva el nombre del eterno Lionel Andrés Messi.



āœ” Jornada histórica con la presencia de Claudio Tapia, autoridades de la casa y figuras de nuestro fútbol.



šŸ“ https://t.co/PxM2l7uC43 pic.twitter.com/EJYDirvzCa — AFA (@afa) March 25, 2023

Messi werd eind 2022 in Qatar met Argentinië wereldkampioen. Het was de 1e wereldtitel voor de Argentijnen sinds 1986. Ook scoorde Messi onlangs nog zijn 800e goal in zijn carrière en bij de nationale ploeg kan daar een mijlpaal bijkomen. Bij zijn volgende interland kan hij zijn 100e goal voor Argentinië scoren.