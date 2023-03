De Bruyne verklapt wat Tedesco als opdracht meegegeven had

Kevin De Bruyne is de leider van de nieuwe generatie Rode Duivels. De patron amuseerde zich gisteren in zijn nieuwe rol en zag ook jongens opstaan.

De Bruyne hield er een positief gevoel aan over. "Het was nog wat zoeken met veel nieuwe jongens, maar veel fouten maakten we niet. Het is het begin van een nieuw proces en de jongens kunnen trots zijn."

De opdrachten van de bondscoach waren ook niet moeilijk. "Defensief compact staan en op de juiste momenten samen als ploeg pressen", liet hij weten.

"Op rechts wisten we dat we met Dodi Lukebakio en Johan Bakayoko de 1-tegen1-situatie konden uitbuiten en dat hebben we ook gedaan. En met Romelu weten we dat hij altijd zal scoren als we op zijn sterke punten spelen."

Er zijn nog verbeterpunten, maar hier kan je alvast op bouwen. "Dit geeft vertrouwen aan de jonge jongens, die stonden te wachten op een kans en ze vandaag ook hebben gegrepen."