De grootste veranderingen onder Tedesco waren klaar en duidelijk deze week, zelfs geen Mol te bespeuren

Zoals u gisteren al zag op het veld is er onder Domenico Tedesco heel wat veranderd in vergelijking met Roberto Martinez. Maar de grootste veranderingen zijn eigenlijk al naast het veld gebeurd.

Tedesco gaf zijn spelers vandaag na de uitloopsessie vrijaf, maar verwacht hen morgen weer op training. Onder Roberto Martinez kregen de internationals de voorbije jaren veel meer vrijaf. Zo was er 48 uur voor de beslissende Nations League-wedstrijd tegen Nederland een bezoekje van nagenoeg de hele kern aan een Brusselse discotheek.

Dat zijn zaken die Tedesco - opgeleid in het Duitse voetbal - niet gaat accepteren. Ook zijn de trainingen heel wat intensiever. Roberto Martinez spaarde zijn belangrijkste spelers tijdens deze fase van de nationale competities liever wat en liet hen lichte trainingen doen.

Bij Tedesco is dat niet het geval. Hij zet zelfs spurtsessies in zijn opwarming en laat hen tijdens de oefenstondes stevig zweten.

Wat ook opgevallen is: de hele pers had wel zijn gedacht over hoe Tedesco ging spelen, maar toch wist de bondscoach ons nog te verrassen met zijn basisopstelling. Er is daarover niets uit de spelersgroep uitgelekt. Dat was ook wel anders onder Martinez.