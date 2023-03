Ex-bondscoach legt uit voor wie het nieuwe systeem bij Rode Duivels een heel goede zaak is

De Rode Duivels openden hun rekening onder Domenico Tedesco met een makkelijke zege bij Zweden: 0-3. Er was heel wat te zeggen over het nieuwe systeem.

Ook gewezen bondscoach René Vandereycken zag positieve zaken in de eerste match van de Rode Duivels onder Tedesco.

"Ik vond de eerste opstelling van Tedesco prima, met een systeem dat zeker in organisatie snel kan worden opgepikt door de spelers."

Iemand in de rug

"De switch verliep nog niet altijd vlot, maar deze invulling is een goede zaak voor een aantal spelers. Zeker voor Yannick Carrasco", aldus Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Carrasco had op de linkerflank nog eens als vanouds iemand in zijn rug staan en volgens de gewezen bondscoach is hij dan op zijn best.