Jan Mulder kan zijn ogen niet geloven over levensbelangrijke Rode Duivel: "Hij is een raadselachtig wonder"

De Rode Duivels wonnen met 0-3 op bezoek bij Zweden. Achteraf was er veel lof voor een aantal van de Belgen. Ook Jan Mulder was lyrisch.

Neen, Zweden legde de Rode Duivels niet al te veel in de weg. "Het was geen wedstrijd waarvoor je op het puntje van de stoel gaat zitten, daarvoor was Zweden te zwak", aldus Jan Mulder bij VTM na de 0-3.

"Maar ik heb genoten van individuele prestaties. Ik vond heel wat spelers heel goed. En dan is er nog Romelu Lukaku."

"Dat is een raadselachtig wonder", was de Nederlandse analist heel erg duidelijk. "Hij heeft in een jaar geen bal geraakt ..."

"En als het dan moet, dan is het zijn enorme kracht om er te staan. Hij krijgt goede ballen, maar je moet er staan. Geweldig, dit elftal stond."

Hattrick

Romelu Lukaku zit ondertussen al aan liefst 71 doelpunten in 105 interlands, waardoor hij nu echt wel bij de allergrootsten ter wereld begint te horen.

Het was al van 7 oktober 2021 geleden dat Big Rom nog had gescoord voor de nationale ploeg. Met zijn hattrick lijkt hij opnieuw helemaal los bij de nationale ploeg.