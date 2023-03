Deze Rode Duivel hoopt wel héél hard op een basisplaats dinsdag: "Speciaal voor mij"

Sebastiaan Bornauw is weer Rode Duivel nadat hij onder Roberto Martinez even uit beeld verdween. De stoere verdediger van Wolfsburg hoopt op speeltijd dinsdag in 'zijn' Keulen.

FC Köln is de ploeg die hem kocht van Anderlecht. Na twee jaar verdiende hij er een transfer naar Wolfsburg, waar hij het goed doet. Nu hoopt hij er ook te spelen na al een invalbeurt tegen Zweden gekregen te hebben.

"Ik heb het gevoel dat ik redelijk dicht bij de ploeg sta", zei hij zondag. "Maar iedereen heeft dat gevoel in deze beperkte selectie. Of ik ga spelen, weet ik nog niet, want er is nog niet over gesproken. En anders zou ik het ook niet zeggen", benadrukte hij de nieuwe zwijgplicht binnen de nationale ploeg. "Maar ik hoop heel hard van wel want, zoals gezegd, Keulen is voor mij een speciale plek.”

Duitsland dwingt nog altijd respect af, ondanks dat ze naar de 14de plaats tuimelden op de FIFA-ranking. “We mogen ze niet onderschatten, want dit is nog altijd een groot team met veel goeie spelers. Die mannen kennen het concept 'vriendenmatch' niet. Ze willen altijd winnen, zeker thuis."

"De crisis bij Bayern kan een omgekeerd effect hebben. Die spelers willen zich misschien extra tonen. Er zitten er trouwens maar drie van Bayern in de selectie."