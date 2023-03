Eindelijk duidelijkheid waarom Courtois vertrekt bij de Rode Duivels

De Rode Duivels speelden vrijdag tegen Zweden. Met Thibaut Courtois in doel. Toen al was er twijfel of de doelman tegen Duitsland zou spelen.

Thibaut Courtois hield zijn netten schoon tegen Zweden. Voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland van dinsdag was er al de nodige twijfel of de keeper van de partij zal zijn. De voetbalbond laat nu weten dat Courtois uit voorzorg terugkeert naar Madrid. Normaal zou hij rust krijgen, maar bij de spelersgroep blijven. Dat doet hij nu niet, zo laat de voetbalbond weten. De nationale nummer één heeft de Rode Duivels nu ook verlaten. Courtois heeft een lichte verrekking in de adductoren opgelopen en verlaat uit voorzorg de selectie.