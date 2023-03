En of er nog Belgisch talent is! U18 van Wesley Sonck boeken weer fraaie zege, talenten van Gent, Lens en KVM scoren

Wesley Sonck werkte met zijn selectie deze week een vriendschappelijk toernooi af in Kroatië. Dat begon nog met een puntendeling met Zwitserland (2-2), maar nadien volgde een straffe overwinning tegen Engeland (3-0). Het derde luik van dit toernooi was een ontmoeting met het gastland.

Ook de jonge Kroaten moesten hetzelfde lot als de Engelsen ondergaan. Matias Fernandez Pardo (Gent II) zette de Belgen op het juiste spoor. Ayanda Sishuba, die in clubverband uitkomt voor de B-ploeg van het Franse Lens, maakte nadien zijn tweede treffer van het toernooi. Frederic Soelle Soelle (KV Mechelen) maakte het af met de 0-3.

A great week for our U18s in Croatia!



🇧🇪 2-2 🇨🇭

🇧🇪 3-0 ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿

🇭🇷 0-3 🇧🇪 pic.twitter.com/fkAlY85l8s