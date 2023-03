Hansi Flick geeft duidelijk signaal voor match tegen de Rode Duivels

Duitsland speelde zaterdagavond een oefenwedstrijd tegen Peru. Dinsdag volgt een duel tegen de Rode Duivels.

Duitsland is als organisator automatisch geplaatst voor het EK van volgend jaar. Daarom speelt de Mannshaft geen kwalificatiewedstrijden, maar bereiden ze zich wel voor via enkele vriendschappelijke duels.

Zaterdag won de ploeg van bondscoach Hansi Flick met 2-0 van Peru. Dinsdag staat hij oog in oog met zijn landgenoot Domenico Tedesco. De ploeg van Duitsland zal niet veel wijzigen voor het duel met de Rode Duivels.

“Als iedereen honderd procent fit is, zal er niet te veel veranderen”, zei Flick op de persconferentie. “Natuurlijk kan er altijd hier of daar een wijziging plaatsvinden. Maar ik denk dat het team dat vanavond speelde ook grotendeels dinsdag op de mat zal staan tegen België.”

“Het is een tegenstander van een ander kaliber. Ik ben blij dat we in onze tweede wedstrijd in deze interlandperiode zo’n ploeg treffen. We hebben vandaag tegen Peru met veel dynamiek gespeeld. Er waren veel positieve zaken, maar het team speelde nooit eerder samen. Het kan dus zeker nog beter.”