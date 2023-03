Johan Boskamp houdt zich niet in over de wanprestatie van Nederland

Op de openingsspeeldag voor de EK-kwalificatie in groep B werd Nederland op bezoek bij Frankrijk met 4-0 vernederd. Onbegrijpelijk voor Johan Boskamp.

Na amper 20 minuten spelen stond Frankrijk al 3-0 op voorsprong tegen Oranje. Het werd uiteindelijk ‘maar’ 4-0 voor de Fransen. Een stevige blamage voor de troepen van kersvers bondscoach Ronald Koeman.

“Sjonge jonge, wat waren ze slecht. Even waardeloos als de kipkerrie die vijf spelers slecht was bekomen. Dat spul zat duidelijk ook bij de rest nog in hun systeem. Maar ze moeten geen excuses zoeken, want die zijn er niet”, vertelt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

Op elke positie werden de Nederlanders door Frankrijk weggeblazen. “Ik zag geen enkele speler die een aanvaardbaar niveau haalde. Ze mogen nog van geluk spreken dat de Fransen niet hebben doorgeduwd, want dan had het nog véél pijnlijker kunnen worden. Het was werkelijk niet om aan te gluren.”

Nederland speelt de volgende EK-kwalificatiewedstrijd in groep B maandagavond al. Dat ontvangt het in eigen huis Gibraltar. Een must-win na de vernedering tegen Frankrijk.