Onana heeft maar één idool en het is geen voetballer: "Toen de rest terugkwam van stappen, liep hij rond met ice packs rond zijn knieën"

Amadou Onana heeft nog maar vijf interlands gespeeld voor België en wordt nu al bestempeld als onmisbaar. De grote middenvelder van Everton brengt energie en fysieke kracht gekoppeld aan een goeie passing. Maar dat hij nu staat waar hij staat, is niet zomaar gekomen.

Anderlecht en Zulte Waregem wezen hem af. Hij nam op eigen houtje de trein naar Duitsland om daar door te breken. Met in het achterhoofd het verhaal van één superster: de betreurde Kobe Bryant, de NBA-speler die gekend stond om zijn werkethiek.

Bryant had maar één motto: harder werken dan de rest. "Mijn verhaal schrijf ik zelf. Alles wat je ziet, alles wat ik hier zeg … Voor mij is de persoon die die mentaliteit ook vertegenwoordigde Kobe Bryant", zegt Onana in HLN.

"De Mamba Mentality. Hij dacht, at, sliep basketbal. Ik heb nog een leuke anekdote. Heb ik in een documentaire gezien. Team USA was in Vegas. Na een wedstrijd wilde de ploeg gaan stappen, maar Kobe bleef op hotel. Wanneer de anderen om 4u of 5u terug binnendruppelden, liepen ze Kobe tegen het lijf. Met grote ice-packs rond de knieën. Da’s leven voor je sport."