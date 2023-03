Jonge Duivels nemen de maat van Japan én tanken vertrouwen richting EK

De Jonge Duivels bereiden zich in Spanje voor op het EK van komende zomer. Onze landgenoten zitten er in een poule met Nederland, Portugal en Georgië en zullen dus vol aan de bak moeten.

Vanavond werd de maat genomen van Jong Japan. Largie Ramazani en Yorbe Vertessen zetten Jong België al snel op een 2-0-voorsprong, maar Japan kwam terug. Uiteindelijk zorgde een doelpunt van Kyan Vaesen voor de overwinning.

