KV Mechelen breekt contract open en gaat voor verlenging van maar liefst vier seizoenen

KV Mechelen heeft het contract met kledingsponsor Erreà opengebroken en verlengd tot 2027.

“Met grote trots kondigen we aan dat Erreà Sport ook de komende vier voetbalseizoenen te zien zal zijn Achter de Kazerne”, laat de club weten. “De Italiaanse kledingpartner zette zonet een handtekening onder een contractverlenging tot en met 2027.”

In 2021 werd Erreà officieel voorgesteld als nieuwe partner. Het oorspronkelijk contract liep nog 2 seizoenen door, maar samen met de Italiaanse partner besloot de club om het contract nu al open te breken.

Pierpaolo Lanzi, export manager bij Erreà vertelt: "We zijn verheugd om ons partnership met KV Mechelen te vernieuwen. De verlenging tot en met 2027 was voor ons een logische stap, we zijn een familiebedrijf en delen heel wat waarden met KV Mechelen. We gaan de komende jaren samen nog een mooi pad bewandelen."

Frank Lagast, CEO KV Mechelen: “Tijdens de eerste 2 seizoenen van het partnership werkten we alvast heel intensief en professioneel samen. Dit overtuigde ons om het doorlopende contract met hen open te breken en langer met elkaar in zee te gaan.”

“Het resultaat van een proactieve en positieve samenwerking kon je eerder al opmerken. Errea verzorgde de afgelopen jaren onze wedstrijdtenues en ging dit seizoen nog een stapje verder met het produceren van een retroshirt, een item dat men in gelimiteerde oplage in de shop kon verkrijgen en op enkele dagen uitverkocht was”, voegt de club er nog aan toe.