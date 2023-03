Schulden bij bedrijven en lokale handelaars, maar plots kunnen eigenaars van KV Oostende wél met geld over de brug komen

KV Oostende moet de Licentiecommissie van extra duiding voorzien om ook volgend seizoen op het hoogste niveau te blijven voetballen. En plots kan de Amerikaanse eigenaar wél met centen over de brug komen.

De plaatselijke bakker, de lokale drankencentrale, de Oostendse busmaatschappij,... Ze hebben dezer dagen allemaal nog geld tegoed van KV Oostende. Het is immers géén geheim dat PMG de geldkraan de voorbije maanden zo goed als helemaal heeft dichtgedraaid.

Het is ook één van de voornaamste redenen waarom de Licentiecommissie zich vragen stelt bij de continuïteit van de Kustboys. Al is de oplossing in de maak. Er is al een akkoord met PMG voor een kapitaalinjectie van vier miljoen euro. Ook de resterende twee miljoen euro - dat eist de Licentiecommissie - zal de Amerikaanse eigenaar bijpassen.

Wél logisch

En het is eigenlijk helemaal niet opvallend dat PMG nu wél met centen over de brug komt. Met het Chinese Fosun is er namelijk een kandidaat héél concreet om KVO te kopen. De eigenaars van Wolverhampton Wanderers zien in de West-Vlaamse club een perfecte aanvulling op hun portefeuille. En mét licentie is elke club natuurlijk een centje meer waard…