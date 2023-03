Taskforce die opvolger Bossaert moet vinden neemt eerste twee beslissingen

Vorige week werd Peter Bossaert ontslagen als CEO van de voetbalbond. Ondertussen is er een taskforce aangesteld om een opvolger te vinden.

De nieuwe taskforce die een opvolger voor de ontslagen CEO van de Belgische voetbalbon moet vinden bestaat uit voorzitter Paul Van den Bulck, Pascale Van Damme (onafhankelijk bestuurder), Marc van Craen (bestuurder namens Voetbal Vlaanderen), Philippe Godin (bestuurder namens ACFF) en Peter Willems (bestuurder namens de Pro League).

Hun eerste beslissing was dat de taken van Peter Bossaert als CEO van de Belgische voetbalbond voorlopig overgenomen worden door Manu Leroy. Hij zal die combineren met zijn taken als directeur Marketing en Communicatie van de voetbalbond.

De taskforce, die donderdag door de Raad van Bestuur werd samengesteld, nam ook nog een andere beslissing om de continuïteit bij de Belgische voetbalbond te verzekeren. Het vertrouwen in het huidige directiecomité werd uitgesproken, zodat het goede werk van de voorbije jaren zonder enige problemen kan voortgezet worden.