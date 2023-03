Zinedine Zidane wil twee spelers opnieuw laten openbloeien als hij trainer wordt bij Real Madrid

De positie van Carlo Ancelotti bij Real Madrid lijkt minder en minder zeker te worden. Enkel als hij de Champions League wint is een verlengd verblijf mogelijk.

Of Real Madrid dit seizoen de Champions League zal winnen is maar zeer de vraag. Al is er ook nog een andere optie om Carlo Ancelotti te zien verdwijnen bij de Koninklijke. De Italiaan staat namelijk ook in de belangstelling van Brazilië om er bondscoach te worden.

Het bestuur van Real Madrid heeft ondertussen een shortlist met drie namen van mogelijke opvolgers voor Carlo Ancelotti opgemaakt. Onder de drie namen ook oud-gediende Zinedine Zidane. Hij staat weer helemaal open voor een opdracht als trainer bij een club.

De Fransman kent het huis heel goed en kan dus ook zijn eisen stellen. Hij wil twee spelers die in de vergeethoek zitten weer helemaal laten openbloeien als hij trainer van de Koninklijke wordt.

In de eerste plaats gaat het om Eden Hazard die de voorbije jaren haast niet meer tot spelen toe kwam. Maar ook Sergio Arribas zou de nodige speelkansen krijgen van Zidane. De Fransman wil van de twee genoemde spelers de beste versie van henzelf laten zien, zo schrijft Chafarderias op zijn website.