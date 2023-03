Gilles De Bilde ziet extra motivatie voor Tedesco tegen Duitsland, maar waarschuwt ook

België won al heel lang niet meer Duitsland. Met Domenico Tedesco heeft België nu een Duitse coach en dus zal dat misschien voor extra motivatie zorgen.

Met een 0-3 zege Zweden heeft Domenico Tedesco zijn start als bondscoach van de Rode Duivels niet gemist. Maar met de verplaatsing naar Duitsland heeft Tedesco meteen een stevige opdracht.

Sinds 1989 speelde België acht keer tegen de Duitsers en de Duivels verloren ook acht keer. Als Duitser zal Tedesco daar geen negende keer van willen maken, ook al gaat het maar om een oefenmatch.

Zege zou een boost geven

Dat denkt ook Gilles De Bilde. "Ik kan mij voorstellen dat hij vanavond uitgerekend hier graag een resultaat wil behalen. Bovendien zou het ook goed zijn voor het vertrouwen van deze selectie. Een zege tegen een sterke ploeg als Duitsland, die ook zoekende zijn, zou een boost kunnen geven", zei De Bilde bij VTM.

Duitsland werd op de vorige twee WK's en laatste EK al in de groepsfase uitgeschakeld. "Hoe de Duitsers naar ons kijken? Met redelijk veel respect en ontzag door hetgene wat we de afgelopen jaren hebben gepresteerd, in tegenstelling tot de Duitsers. Dat betekent niet dat we zomaar over hen gaan heen walsen", zei De Bilde.