Roberto Martinez nog eens helemaal afgemaakt als bondscoach van de Rode Duivels

Roberto Martinez nam na het WK in Qatar afscheid van de Rode Duivels. Ondertussen is hij bondscoach van Portugal, maar onder meer de Nederlander Willem van Hanegem is niet te spreken over Martinez.

Willem van Hanegem heeft niet veel goede woorden voor Roberto Martinez. De Nederlander maakt onder meer de vergelijking met de 2-2 op het WK van Nederland tegen Argentinië. Nederland ging toen in de verlengingen inzakken en wachtte vooral af tot de penalty's. Nederland verloor toen met 3-4. "Het was hetzelfde als België de laatste jaren. Jullie hadden met die ploeg toch minimaal één finale moeten halen?", zegt Van Hanegem bij HLN. Beste materiaal dat België ooit gehad heeft "Maar jullie hadden met Martínez ook zo'n schijterd als bondscoach. Bij Portugal stond-ie nu weer te klappen bij elke goal tegen een kloteland. Jammer is dat. Hij beschikte over het beste materiaal dat België ooit heeft gehad", zegt Van Hanegem nog. Portugal won zijn eerste EK-kwalificatiematch tegen Liechtenstein, nummer 198 op de FIFA-ranking, met 4-0 en ging winnen met 0-6 bij Luxemburg, de nummer 92 op de FIFA-ranking. Niet de sterkste tegenstanders dus.