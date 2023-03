'Club Brugge komt in zoektocht naar nieuwe coach uit bij levende legende, die ook genoemd werd als potentiële bondscoach'

Club Brugge is op zoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. Daarbij worden ook grote namen genoemd.

Dit seizoen wordt door RIk De Mil volmaakt, maar ondertussen is Club Brugge wel al aan aan het kijken naar een nieuwe coach voor volgend seizoen.

Daarbij werd al onder meer aan de assisten van Nagelsmann bij Bayern München gedacht, terwijl ook ex-coach Schreuder steeds een genoemde naam blijft.

Maar nu is er volgens La Gazzetta dello Sport een grote naam opgestaan op het verlanglijstje van Mannaert en Verhaeghe.

Niemand minder dan Andrea PIrlo - eerder ook al eens in de geruchtenmolen genoemd bij de Rode Duivels - wordt nu genoemd.

Aflopend contract

Het Spaanse Girona en een aantal Italiaanse ploegen worden in een adem genoemd met Club Brugge als mogelijke nieuwe werkgever van de Italiaanse coach.

Momenteel is hij actief in Turkije bij middenmoter Karagümrük, waar zijn contract in juni 2023 zal gaan aflopen.