Shoppen bij concurrent? Het is Racing Genk menens voor rechtsachter uit Jupiler Pro League

Nog vier speeldagen en we trekken de play-offs in. KRC Genk is nog steeds grote kanshebber op de titel en denkt ook al aan volgend seizoen.

KRC Genk wil maar wat graag de titel pakken en zo de voorrondes in van de Champions League, met als einddoel de vetpotten van de groepsfase. Daartoe wil het zich ook graag gaan versterken de komende maanden. En daarbij komen ze ook uit in de Jupiler Pro League. Dure aankoopoptie Zo wordt al een tijdje nadrukkelijk nagedacht over Bryan Reynolds, die bij Westerlo op de rechterflank aan een prima seizoen bezig is. © photonews De Kemphanen huren de Amerikaan van AS Roma, maar de aankoopoptie (7 miljoen euro) is mogelijk te veel voor Westerlo. Vorig seizoen speelde Reynolds ook al bij Kortrijk, maar ook daar werd hij vanwege een te dure optie niet weerhouden. Concrete interesse In Rome rekenen ze echter ook niet echt meer op de flankverdediger, waardoor een definitieve oplossing zich opdringt. Er is interesse uit diverse landen. Toch heeft Genk een goede kans om hem in te lijven. Ze zijn concreet en hebben een rechtsachter nodig.