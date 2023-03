Extra werk voor Jesper Fredberg: Anderlecht heeft nog zes verhuurde spelers, deze keren zeker terug

Het was Peter Verbeke nog niet gelukt alles op te ruimen wat Anderlecht niet meer nodig had. Jesper Fredberg krijgt nog de erfenis van voorgaande technisch directeurs deze zomer op zijn bord. Er zijn zes vijf spelers die verhuurd worden.

Komt zeker niet meer terug

Mo Dauda

De Ghanese aanvaller werd verhuurd aan CD Tenerife, waar hij meestal invaller is. Hij scoorde er 2 keer en gaf 3 assists. Hij is einde contract bij Anderlecht.

Is mogelijk al een oplossing voor in de maak

Kristoffer Olsson

De Zweedse international werd uitgeleend aan FC Midtjylland en doet het daar goed. Hij staat altijd in de basis en scoorde ook al 2 keer en gaf 2 assists. De 27-jarige heeft nog twee jaar contract bij Anderlecht, maar Midtjylland heeft een aankoopoptie. Mogelijk is daar al iets geregeld waardoor de transfer van Anders Dreyer vergemakkelijkt werd.

Timon Wellenreuther

De doelman wordt uitgeleend aan Feyenoord, waar hij na de blessure van Justin Bijlow de voorbije zeven wedstrijden in doel stond. Hij slikte wel 9 tegengoals, maar de Rotterdammers verloren niet in die periode. Er werd slechts één keer gelijkgespeeld. Als reservedoelman zijn ze heel tevreden over hem en Feyenoord heeft ook een aankoopoptie. Bij Anderlecht heeft de Duitser nog één jaar contract.

Bogdan Mykhaylichenko

De linksachter speelt bij Shakhtar Donetsk altijd en de Oekraïnse club heeft een aankoopoptie. Hij heeft nog één jaar contract en mag voor een prikje vertrekken.

Keren terug

Mustapha Bundu

Ook hij heeft nog één jaar contract, maar de kans dat hij bij FC Andorra kan blijven, is zo goed als onbestaand. Bundu wordt er meestal als invaller gebruikt en scoorde twee keer, allebei tegen de laatste in de stand.

De aanvaller uit Sierra Leona kostte Anderlecht zo'n drie miljoen euro. De kans dat ze dat bedrag nog recupereren, is nihil. Hij zal waarschijnlijk wel ook getest worden door Brian Riemer.

Antoine Colassin

Het jeugdproduct heeft nog twee jaar contract. Zijn uitleenbeurt aan Heerenveen is niet het grote succes geworden, want hij werd zowat overal gebruikt, maar kwam niet tot scoren. Ook hij keert deze zomer terug.