Onthutsende cijfers over fysiek geweld waar scheidsrechters mee te maken krijgen: "Streng optreden tegen daders"

Kritiek hoort sowieso bij het scheidsrechter zijn, maar fysiek geweld valt natuurlijk nooit goed te keuren. Toch zijn er refs die daar regelmatig mee te maken krijgen.

Het Nieuwsblad doet melding van een bevraging van Voetbal Vlaanderen. Daaruit blijkt dat één op de tien scheidsrechters elk seizoen wel eens fysiek belaagd wordt. Straffe en verontrustende cijfers, zeker aangezien het om een ver liggende grens gaat.

Professionele hulp

Het gaat hier dus wel om meer dan heftig verbaal protest. "We zullen niet ophouden met hiertegen te strijden", zegt Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen aan de krant. "We bieden de scheidsrechters direct eerstelijnshulp: er is psychologische hulp en professionele traumabegeleiding beschikbaar voor wie dat wil."

Dat zijn niet de enige maatregelen die voorzien worden. "We treden ook streng op tegen daders en met de campagne “Doede gij da thuis ook?” willen we de sportiviteit op en rond het veld verbeteren."