Antwerp-middenvelder heeft twee keer goed nieuws: "Ik zou het fijn vinden"

Alhassan Yusuf is terug klaar voor de dienst bij Antwerp na zijn blessure die hij opliep. Hij zal wel de concurrentiestrijd met Mandela Keita moeten aangaan om zijn plaats op het middenveld te veroveren.

Yusuf was voor het WK echter een echte sterkhouder geworden bij Antwerp en leek op weg om een mooie transfer te versieren. "Dat dacht ik ook. Als je dit niveau haalt, is het logisch dat je de volgende uitdaging wil aangaan", zegt hij in GvA.

Hij denkt er wel anders over nu. "Vertrekken is niet mijn prioriteit. Ik lig nog vast tot 2025 en voel me hier thuis. Ik zou het helemaal fijn vinden om na de zomer nog bij te Antwerp spelen, al dan niet met een deelname aan de Champions League.”

Een positieve jongen, da's zeker. "Ik geniet van elk ­moment. Soms loopt niet alles ­volgens plan. Desondanks probeer ik in alles het goede te zien.”