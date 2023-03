Interlandbreak deed deugd bij Standard: "Golf gespeeld, maar het was niet goed"

Zaterdagavond trekt Standard op bezoek bij KV Oostende en gaat het op zoek naar drie belangrijke punten in de strijd om play-off 1.

Na de 2-2 tegen Zulte Waregem is het voor Standard weer wat moeilijker geworden om nog de top-4 te gaan halen.

En dus is het alle hens aan dek en toch maar best winnen bij de Kustboys. De interlandbreak heeft misschien wel deugd gedaan.

© photonews

Een beetje uitrusten, een beetje wonden likken en hier en daar een geblesseerde speler proberen te recupereren? Waarom niet.

"Na heel veel wedstrijden na elkaar was het goed om even te deconnecteren. Het seizoen is heel erg lang", aldus coach Ronny Deila.

Hoofd leegmaken

"Ik ben even naar Barcelona geweest, ik heb wat golf gespeeld - al leek dat nergens naar", kon er een lachje af bij de Noorse coach.

"Het deed deugd om eens een paar dagen verlof te hebben", pikte ook Philip Zinckernagel in. "Het was nodig om het hoofd leeg te maken."