KV Mechelen krijgt slechts nieuws met het oog op de bekerfinale tegen Antwerp

Van het behoud is KV Mechelen al bijna zeker en dus kan het zich volledig focussen op de bekerfinale van 30 april. Voor één speler lijkt die finale nu al onhaalbaar.

KV Mechelen moet de wedstrijd tegen Charleroi mogelijk nog herspelen, maar hun voorsprong op de eerste degradatieplaats is inmiddels al geruststellend voor de mannen van Steven Defour.

De bekerfinale van 30 april tegen Antwerp krijgt dus alle aandacht. Lucas Bijker moet die match allicht missen. Hij was er bij toen KVM vier jaar geleden voor het laatst de finale speelde en ook won.

Out voor de rest van het seizoen

Bijker was in het begin van het seizoen al out met een kruisbandletsel, keerde na het WK terug, maar liep toen meteen daarna een kuitblessure op. Begin maart speelde de Nederlander echter opnieuw.

Maar nu zou Bijker opnieuw hervallen zijn in zijn kuitblessure en zou hij out zijn voor de rest van het seizoen. Een nieuwe bekerfinale mag de verdediger wellicht op zijn buik schrijven.