Pro League maakt opmerkelijke bocht qua gebruik van pyrotechnisch materiaal

In 2021 werd de wet rond gebruik van pyrotechnisch materiaal in stadions aangescherpt. Twee jaar later is er echter nog geen mentaliteitswijziging gekomen en wordt er nog elke week Bengaals vuur in de stadions gesmokkeld. De Pro League denkt er nu aan om dat toch gecontroleerd toe te laten.

Vuurwerk zou - onder bepaalde omstandigheden - geregulariseerd kunnen worden onder strikte voorwaarden. De Pro League ging in discussie met de ultra's van de clubs. “De supporters zijn akkoord met de voorwaarden die we hebben opgelegd. In ruil beloven zij op te treden tegen het wildgebruik", zegt Stijn Van Bever, expert veiligheid en communicatie bij de Pro League, in Het Nieuwsblad. Volgens het voorstel mogen vuurpijlen niet worden gebruikt tijdens een wedstrijd en alleen maar in beveiligde zones, afgesloten voor het publiek. Alleen meerderjarige supporters die een opleiding bij de brandweer hebben gevolgd, mogen het vuurwerk ontsteken. Rookbommen of vuurpijlen die voor overdreven rookontwikkeling zorgen, blijven wel verboden. Het voorstel ligt nu bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.