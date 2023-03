Rik De Mil weet wat Club Brugge moet doen de komende vier matchen: "Zou naïef zijn om dat nu te vertellen"

Club Brugge heeft nog vier speeldagen om play-off 1 af te dwingen. Te beginnen tegen KV Mechelen.

"We hebben de voorbije tien dagen vooral gewerkt aan het groepsgevoel", aldus coach Rik De Mill op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel met KV Mechelen.

"Het was niet makkelijk, want er waren veel spelers weg. Er hebben ook veel spelers van Club NXT meegetraind daardoor en ze deden dat goed."

© photonews

"We moeten focussen op onszelf. Alleen maar kijken naar andere ploegen? Dat zou voor een andere dimensie zorgen."

"We moeten gewoon zelf alle punten pakken en niet naar de andere ploegen kijken. Het zou heel naïef zijn om te zeggen dat we nog misstappen kunnen begaan."

12 op 12

"12 op 12 is een must. Dat weten we ook, de spelers weten dat ook. We hebben dat zinnetje niet elke dag herhaald."

"We moeten gewoon beter worden en zo onze kansen maximaliseren. We jagen nu op de vierde plaats, we weten hoe we met druk moeten omgaan."