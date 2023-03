Terwijl hoofdmacht zoekende is groeit Club NXT uit tot succes, lof voor Vincent Mannaert: "Hij is bedenker en bezieler"

Niet alles binnen Club Brugge is tegenvallend dit seizoen. Club NXT staat bijvoorbeeld knap derde in de Challenger Pro League. Het project van Vincent Mannaert rendeert.

CEO Guilian Preud'homme bespreekt de ontwikkeling van de youngsters van Club NXT in Het Laatste Nieuws. Hij haalt zeges aan tegen ploegen als RWDM, Beerschot en Beveren. Onlangs werd wel verloren in St. Jans-Molenbeek. "We gingen daar weg met een k*tgevoel, maar ergens dachten we toch: 'zie wat we hier teweegbrengen'."

Bij RWDM waren ze immers in de wolken dat ze tegen die jonge Bruggelingen toch nipt de drie punten konden thuishouden. Bij Club NXT zijn de resultaten niet het belangrijkste. "Weet je wanneer ons seizoen geslaagd is? Als we spelers kwalitatief in de eerste ploeg gebracht hebben. Voorlopig lukt dat goed."

"Romeo Vermant, Chemsdine Talbi, Jorne Spileers, Kyriani Sabbe", somt Preud'homme enkelen van hen op. "Zij trainen met de A-kern en drie van hen hebben intussen minuten gemaakt in de Jupiler Pro League. Voor Sabbe zal dat ook nog wel komen. Op zulke momenten mogen we zeggen 'voila, we did our job'."

"We hebben de voorbije jaren fantastisch ingezet op NXT. Dat is de verdienste van Vincent Mannaert - hij was de bedenker en bezieler. Hij is echt iemand waar ik naar opkijk. Hij heeft zoveel kennis en daadkracht. Hij ziet alles, daagt ons uit én hij steunt ons", klinkt het enorm lovend over Mannaert.