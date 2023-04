Chelsea en Manchester United vechten voor voormalig speler uit de Jupiler Pro League

Het is al geregeld gebleken dat de Jupiler Pro League en perfecte opstap is naar een absolute topclub. Deze aanvaller kan daar gevolg aan breiden.

Volgens het Engelse Evening Standard zijn Chelsea en Manchester United beide meer dan geïnteresseerd om Victor Osimhen aan zich te binden. Beide clubs zijn in gesprek met het Italiaanse Napoli om de aanvaller te overhalen.

Het bestuur van Napoli is echter niet van plan om hun goudhaantje zomaar te laten vertrekken. De 24-jarige Nigeriaan heeft nog een contract tot medio 2025 in het zuiden van Italië en volgens Transfermarkt.com wordt zijn waarde momenteel geschat op 100 miljoen euro.

Hij kwam dit seizoen al 21 keer tot scoren in de Serie A in 23 wedstrijden. Opmerkelijke statistieken in een competitie die wordt beschouwd als één van de defensief sterkste. In het seizoen 2018-2019 was Osimhen actief bij Sporting Charleroi. Hij kwam toen 20 keer tot scoren in 36 wedstrijden.