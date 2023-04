Een opmerkelijke constructie om Lionel Messi te overtuigen is in de maak

Het contract van Lionel Messi loopt op het einde van dit seizoen af. FC Barcelona wil hem met een heel speciale constructie overtuigen om terug te keren.

Dat FC Barcelona niet in het geld zwemt is geen geheim. Toch willen ze alles uit de kast halen om Lionel Messi te overtuigen om voor hen te tekenen. De club zou volgens Le Parisien aan de wereldkampioen een jaarsalaris van ongeveer 10 miljoen euro willen bieden. Hoewel dit bedrag aanzienlijk lijkt, valt het in het niet bij wat Messi de afgelopen jaren heeft verdiend. De club zou echter een omweg kunnen nemen om de Argentijn meer te laten verdienen.

Bijvoorbeeld door hem te laten delen in bepaalde commerciële inkomsten, zoals shirtverkoop, sponsorgeld en zelfs wedstrijddagopbrengsten. Hoewel dit een vrij ongebruikelijke constructie is, zou het de meervoudig Ballon d'Or-winnaar toch een aanzienlijk bedrag opleveren, zonder dat de club haar salarislimieten overschrijdt.