Jan Vertonghen twijfelt aan zijn toekomst bij Anderlecht

De aanvoerder van Anderlecht heeft een contract tot juni 2024 bij de club, maar over een verlengd verblijf daar denkt hij nog niet aan.

Gearriveerd bij Sporting d'Anderlecht op 2 september 2022, heeft Jan Vertonghen zich gevestigd als een van de sterkhouders van de club door de leider te zijn in de defensie en een voorbeeld voor de jongeren.

Met een contract dat loopt tot juni 2024 beginnen de eerste vragen over een eventuele verlenging te komen. "Ik denk nog niet aan verlenging. Stel me de vraag over vijf maanden nog eens", zei hij.

Vertonghen sprak echter stellig uit: "Anderlecht wordt mijn laatste club. Ik weet dat ik dat met Benfica heb gezegd, maar de omstandigheden beslisten anders".