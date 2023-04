Spelers Club Brugge zeggen allemaal hetzelfde: "Geen optie"

Bij Club Brugge is het alle hens aan dek. De komende weken moet echt gewonnen worden om nog kans te maken op play-off 1.

Om te beginnen moet er op zondag gewonnen worden in en tegen KV Mechelen. Voor de spelers is het duidelijk: play-off 1 is een must.

"Play-off 1 missen is geen optie. We hebben nog vier matchen om dat te verwezenlijken. Sowieso verliezen we niet op Kortrijk play-off 1", aldus Bjorn Meijer.

"De top-4? We moeten vooral naar onszelf kijken. We hebben nog vier finales en daar willen we voor blijven gaan", pikte Mats Rits in.

Het is dus alle hens aan dek. Nog vier wedstrijden resten Club Brugge, dat momenteel pas op de vijfde plaats staat in het klassement.

12 op 12

Rik De Mil gaf op zijn persconferentie ook aan dat het van moeten is: "We willen 12 op 12 pakken en kijken enkel naar onszelf."

"Het zou naïef zijn om nu iets anders te beweren en te zeggen dat we nog een misstap kunnen begaan. We moeten niet naar andere ploegen kijken."