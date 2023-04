Stijn De Smet geeft de voorkeur aan één zijn ex-clubs om de overwinning te pakken

Stijn De Smet is ondertussen met voetbalpensioen, maar volgt zowel Cercle Brugge als KV Kortrijk nog op de voet. Eén van zijn voormalige ploegen heeft toch iets meer de punten nodig dit weekend.

Stijn De Smet kwam zowel voor Cercle Brugge als voor KV Kortrijk verschillende jaren uit. De middenvelder kende successen, maar ook dalen. Hij blijft ze wel op de voet volgen. “Het blijft voor mij natuurlijk ook een speciaal duel. Normaal zou ik gaan kijken in het stadion, jammer dat er wat tussenkwam. Je merkt dat Cercle echt dat plekje in die top acht wil, maar daarnaast wil KVK zich redden. Een overwinning is belangrijker voor KV Kortrijk dan voor Cercle, vind ik."

Er is maar één zaak die ech belangrijk is voor hem: "Ik wil gewoon dat beide clubs in de hoogste afdeling blijven, want ik blijf veel sympathie hebben voor die ploegen. Bij Kortrijk speelde ik Play-off 1 en met Cercle behaalden we een vierde plek. Onverhoopte successen, maar ik ben er wel trots op. KV Kortrijk is ook een club die in mijn hart zit. In het begin van het seizoen zei ik dat ze nooit in de problemen mochten komen, omdat ze over voldoende kwaliteit beschikken. Maar het draaide plots anders uit. Gelukkig hebben ze het tij kunnen keren.”