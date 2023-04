Straks dubbel feest voor Kompany en Burnley? "Men heeft het mij, echt waar, moeten influisteren"

De promotie van Burnley naar de Premier League komt steeds dichterbij. Over een kleine tien dagen kan het al zover zijn.

Burnley speelde vrijdagavond dan wel 0-0 gelijk tegen Sunderland, maar de voorsprong in het klassement is nog altijd riant. Sheffield United en Middlesbrough staan nog altijd op meer dan tien punten.

En laat die twee nu net de volgende twee tegenstanders zijn van Burnley in de competitie. Op Paasmaandag, op 10 april, kan Burnley de promotie tegen Sheffield United afdwingen. En laat dat nu net de 37ste verjaardag zijn van trainer Vincent Kompany.

In een bubbel als coach

Maar daar is Kompany absoluut niet mee bezig. "Eerlijk, ik weet niet waar we mathematisch staan. Als ik een inspanning zou leveren, zou ik het wel weten, maar je zit in een bubbel wanneer je een coach bent", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Men heeft mij, echt waar, de cijfers moeten influisteren", stelt Kompany. "Ik hoorde voor de wedstrijd dat we twee matchen moeten winnen om te promoveren. Maar we zijn er nog niet. Nu werken we toe naar volgende week. We gaan Middlesbrough met dezelfde ernst voorbereiden, net als de matchen die daarna volgen."