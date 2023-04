Scheidsrechter krijgt volle laag na rode kaart: "Die fluit ook in 1A hé!"

Bij Lierse Kempenzonen hebben ze niets meer om voor te spelen, maar toch zorgde het duel met Club NXT voor heel veel frustratie. De wedstrijd ontaardde immers en scheidsrechter Arthur Denil was de gebeten hond.

In minuut 55 gaf Denil een rode kaart aan Mathias Delorge. De tackle was te laat, maar er was geen enkele intentie om de tegenstander te blesseren en die zijn fysieke integriteit kwam ook niet in gevaar. Trainer Tom Van Imschoot kon er niet bij...

"Dat is een man die ook in onze hoogste ­klasse matchen leidt, hè. Met die ene actie fluit hij de boel kapot. Ik kan het echt niet vatten dat een sportieve wedstrijd tussen twee teams die goede intenties hebben ontaardt in een partij met een ­rode en zeven gele kaarten", zuchtte hij.

Van Imschoot zag ook zijn spelers de controle verliezen na die rode kaart. "Dit is de partij waarin ik me het meest heb opgejaagd. Ach, het is een ­gevecht dat je niet kan winnen.”