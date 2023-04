Aad De Mos snoeihard voor Club Brugge: "Vanaken? Hij vindt het fijn op het strand van Knokke, maar mist ballen. Met De Ketelaere hebben ze de verkeerde weggedaan"

Club Brugge beleeft allesbehalve het beste seizoen van de voorbije jaren. De titel is (zo goed als) weg, terwijl de huidige landskampioen met één been in play-off 2 staat. Zelfs Aad De Mos - toch een zelfverklaard orakel - had dit niet zien aankomen.

"Ik had de zenuwinzinking van Club Brugge helemaal niét zien aankomen", aldus Aad De Mos in Het Laatste Nieuws. "Al vond ik wel dat ze afgelopen zomer ineens veel gingen kopen. Het leek wel een handelshuis. Zeven jaar lang was alles wat Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe aantrokken een bingo'tje. Ze hebben zich willen spiegelen aan AFC Ajax, FC Porto en SL Benfica: kopen en voor de hoofdprijs doorverkopen. Dat is nu mislukt."

Al ziet de Nederlander wel enkele redenen voor het matige seizoen. "Er is de voorbije jaren te weinig doorgeselecteerd. Ik bedoel daarmee: in tijden van succes moet je al bezig zijn met hoe je een tegenslag wil voorkomen of beperken. Ajax heeft diezelfde fout gemaakt. Ook de Amsterdammers hebben te lang geteerd op de spelers die hen successen hebben bezorgd."

"Club Brugge wilde koste wat kost Hans Vanaken voor de neus van West Ham United in België houden", besluit De Mos. "Vanaken is zo'n typisch Belgische jongen. Hij vindt het fijn op het strand van Knokke, maar verder mist hij ballen. Club Brugge heeft met Charles De Ketelaere de verkeerde weggedaan en met Vanaken de verkeerde in Brugge gehouden."