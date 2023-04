Filip Joos met kritische bemerking richting goudhaantje KAA Gent: "Iets meer warmte mocht wel"

Weelde voorin bij KAA Gent, met Cuypers, Gift Orban en de terugkerende Tarik Tissoudali. Al is er ook een kanttekening.

Tarik Tissoudali viel op bezoek bij Seraing in voor Emmanuel Gift Orban. En die laatste was niet echt blij met zijn vervanging.

Wordt het nog opletten op die manier om alles en iedereen goed te weten managen? "Ergens vind ik dat ...", opende Filip Joos in Extra Time.

"Gift Orban weet toch ook dat Tissoudali zeven maanden bezig is geweest met revalideren. Hij zag die jongen vanuit de gym komen."

"Daar mag je iets warmer mee omgaan. Het moet geen vriend zijn, het mag een concullega zijn zelfs, maar toch. Na zeven maanden in de lappenmand mag er toch een schouderklopje bij zijn."

Vastnemen

"Het is niet kwaadbedoeld, dat weten we ook wel. Ik wilde ook altijd spelen, maar in deze situatie na zeven maanden hard werken ... Die zou ik even vastnemen."

Arnar Vidarsson vult aan: "Hij is gewoon zo puur in zijn emotie. Laat hem zijn wie hij is. Zowel in blijdschap als in andere zaken."