Het pijnpunt van de Rode Duivels blootgelegd: Wesley Sonck en Filip Joos geven raad voor lastige positie

De Rode Duivels maakten indruk tegen Duitsland in een oefeninterland vorige week. Toch is er nog een pijnpunt. Of niet?

Het pijnpunt van de Rode Duivels zou in het systeem van Domenico Tedesco de linksachter kunnen zijn. Tegen Duitsland werden Theate en Saelemaekers op die positie uitgeprobeerd. "Ik vond Theate heel goed, maar dat zijn posities die in de jeugd niet zo drukbezet zijn", geeft Wesley Sonck toe in Extra Time. © photonews "Er zijn veel rechtsvoetigen die links centraal staan als je met drie speelt. Een linksachter loopt niet zo dichtbevolkt." Filip Joos pikte in: "Ik zie Castagne ook graag op links spelen, maar dan heb je het probleem dat je Meunier dan rechts moet gebruiken." Saelemaekers? Alexis Saelemakers lijkt het dan weer niet te gaan worden op linksachter. Bij Milan maakte hij dit weekend wel indruk als aanvallende middenvelder. Het probleem van de ex-speler van Anderlecht lijkt dat hij op verschillende posities overweg kan, maar nergens écht gespecialiseerd genoeg is.