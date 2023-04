Vertrouwen Anderlecht-speler zit op summum: "Je geloofde me vorige keer ook niet"

Op het veld van Eupen maakten weinig Anderlecht-spelers een grote indruk. Majeed Ashimeru was tot zijn vertrek de betere man, maar ook Moussa N'diaye was in vorm en bracht gevaar in de eerste helft.

Op het einde van de wedstrijd zag Moussa N'diaye net als alle anderen af, maar het was zijn snelheid tegen Ignace N'dri die Anderlecht soms behoedde voor een tegengoal. "Het einde van de wedstrijd was zwaar. We kwamen terug van de interlandbreak", legt de Senegalees met zijn heel zachte stem uit.

't Is geen roeper, maar N'diaye is ook erg zelfverzekerd nu Brian Riemer hem speeltijd aanbiedt. "Dat is alles wat ik wilde, doorgaan met spelen en vertrouwen winnen. Ik ben gelukkig", glimlachte hij.

De gemoedstoestand van Moussa N'diaye? Niet twijfelen. "Je weet nog dat ik ons ​​voor Villarreal 100% kans gaf om daar te kwalificeren. Je geloofde me niet", lacht de linksback. "Het is ons gelukt. Ik zeg hetzelfde over de top acht."