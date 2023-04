Andere Club Brugge-legende deelt herinneringen aan vriend en ploegmaat Birger Jensen: "Betekende alles voor hem"

Club Brugge is in rouw. Birger Jensen is op 72-jarige overleeftijd overleden. Een andere Club-legende, Julien Cools, haalt herinneringen aan hem op.

Cools, die zelf zijn topjaren beleefde bij Club Brugge in de jaren '70, bekent in HLN dat het trieste nieuws over Jensen bij hem hard is binnengekomen. "Ik wist al even dat het niet goed ging met Birger. Maar als je dan zijn overlijden verneemt, dan is dat toch een klap."

Samen hebben ze heel wat mooie momenten meegemaakt. "Tussen 1975 en 1978 werden we drie keer op rij kampioen van België, maar Birger maakte echt naam voor zichzelf in de Europese campagnes met Club. Op weg naar die Europa Cup I finale in 1978 weet ik nog dat Birger ons verschillende keren heeft recht gehouden."

Levensgenieter

Dat leidde uiteindelijktot een finale op Wembley. "Voor Birger was spelen op Wembley het absolute hoogtepunt. In dat mythische stadion mogen spelen betekende alles voor hem. Hij was een echte levensgenieter, maar ook een steengoede doelman."